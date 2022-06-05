قناة النهار معسكر: نرمين تعود من مدرسة محو الأمة وطموحها الوصول للجامعة بقلم قناة النهار نشر في 05 جوان 2022 - 11:46 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 16 0 معسكر: نرمين تعود من مدرسة محو الأمة وطموحها الوصول للجامعة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ydcsq اقرأ أيضا شغل: هذه هي معايير توظيف المرأة في الجزائر قناة النهار 18 ماي "الوزير الأول :"الجزائر بذلت مجهودات جبّارة لضمان الرعاية الإجتماعية لمواطنيها خلال كورونا قناة النهار 03 جوان صحة: موجة حر تتعدى 42 درجة تجتاح عددا من الولايات قناة النهار 22 ماي تساقط أمطار رعدية في 11 ولاية أخبار الجزائر 25 ماي فورار: الوقاية وارتداء الكمامة واجب خاصة مع ظهور متحورات جديدة قناة النهار 15 ماي تشييع جثمـان الممثلة القديرة "شافية بوذراع" بمقبـ.رة العالية قناة النهار 23 ماي النهار ترندينغ: بعد 9 سنوات من الإنتظار ..تكاليف الحج تحرم سيدة من زيارة بيت الله قناة النهار 31 ماي وزير الفلاحة: إستوردنا 11600 رأس من البقر الحلوب لتقليص إستيراد بودرة الحليب قناة النهار 30 ماي موجة حر مرتقبة نهار اليوم الجمعة 03 جوان 2022 قناة النهار 03 جوان سليماني: شباب بلوزداد فريق كبير يفوز بالألقاب قناة النهار 04 جوان