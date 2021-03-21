معسكر.. نزيف يطال أشجار “العرعار” وإعداد محاضر متابعة ضد مجهولين

وضعت مصالح الغابات التابعة لمقاطعة بوحنيفية بمعسكر نهاية الأسبوع الماضي يدها على محاولة تحويل كميات من حطب أشجار العرعار.

وتم قطع أشجار العرعار، في الليل من طرف مجهولين بالمنطقة الغابية لإقليم القطارنية قبل تولي حجزها ونقلها.

واستنادا إلى مصادر غابية فإن ذات المصالح تلقت معلومات من طرف المارة لمحيط الغابية حول قيام مجهولين باستنزاف الفضاء الغابي.

ويصنف الفضاء الغابي كمحمية نظرا لتوفره على أنواع من الأشجار النادرة على غرار أشجار العرعار.

وتم إعداد محاضر ضد مجهولين وإيفادها إلى مسؤولي الوصاية على مستوى المحافظة الولائية.