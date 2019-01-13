معسكر.. نشر قائمة المستفدين من السكن العمومي الإيجاري بالمحمدية

نشرت اليوم الأحد بلدية المحمدية بولاية معسكر الإعلان قائمة المستفيدين من حصة 271 سكن عمومي إيجاري.

وتم تعليق قائمة المستفيدين من حصة 271 سكن عمومي إيجاري التي تم إعدادها من قبل لجنة دائرة المحمدية لتوزيع السكنات على مستوى عدة نقاط من البلدية .

لتمكين المواطنين من الإطلاع عليها والطعن في استفادة من يرون عدم أحقيته في ذلك.

وتم فتح سجلات مخصصة لاستقبال الطعون بمقر بلدية ودائرة المحمدية وبمقر خلية الإصغاء بمقر الولاية قبل إعتماد القائمة نهائيا وتسليم السكنات للمستفيدين بالقطب الحضري الجديد لمدينة المحمدية.