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أخبار الجزائر

معسكر.. هلاك طفلة واختناق اثنين آخرين بالغاز السام

بقلم عايدة.ع
معسكر.. هلاك طفلة واختناق اثنين آخرين بالغاز السام
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لقيت طفلة حتفها جراء حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء  بحي 500 مسكن  بلدية ودائرة المحمدية ولاية معسكر، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة21سا20د ، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بحي 500 مسكن  بلدية ودائرة المحمدية.

وخلّف الحادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 06 سنوات، في حين تم إسعاف 02 آخرين من نفس العائلة. تتراوح أعمارهما 13 سنة و42 سنة، و نقلهما إلى المستشفى المحلي، حسب ذات المصدر .

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