معسكر.. وضع حد لنشاط مجموعة من الأشخاص قاموا بسرقة معدات كهربائية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخلوية في معسكر، من وضع حد لنشاط مجموعة أشخاص كانوا بصدد سرقة معدات كهربائية خاصة بالفلاحين بذات الإقليم.

وحسب بيان لذات الهيئة، تم ضبط سيارة نوع نفعية مركونة بأحد الأراضي الفلاحية بجانب الطريق الولائي رقم 43. وعند تفتيشها من طرف أفراد الفرقة تم العثور بها على خزانتين كهربائيتين، و4 مفكات براغي مختلفة الأحجام.

وعلى إثر ذلك تم توقيف الأفراد واقتيادهم إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.