معسكر: وضع حيز الخدمة لوحدة علم الفيروسات PCR

أخبار الجزائر
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معسكر: وضع حيز الخدمة لوحدة علم الفيروسات PCR
بقلم نسرين محفوف

تم اليوم الأربعاء، وضع حيز الخدمة لوحدة علم الفيروسات PCR المتواجدة بمصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية الجديدة سيدي سعيد، في معسكر.

وستسمح هذه الوحدة بالإسراع في عملية الكشف عن فيروس كورونا كوفيد_19  و إجراء التحقيقات الوبائية في وقتها.

وهذا مع إتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حينيها،  ومن ثم التكفل الجيد بالحالات المشتبه او المؤكدة .

ويأتي هذا في إطار تدعيم وتقوية المخطط الصحي لمجابهة جائحة كورونا كوفيد_19 على مستوى ولاية معسكر.

وتم وضعه حيز الخدمة، بعد الانتهاء من إجراءات التهيئة والتجهيز وتكوين المستخدمين لتسييرها والحصول على شهادة المطابقة من معهد باستور.


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