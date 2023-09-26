معسكر.. وضع حيز الخدمة محطة لشحن السيارات الكهربائية

اختتم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، والوفد المرافق له زيارة العمل والتفقد بولاية معسكر، بوضع حيز الخدمة لمحطة الشحن بالطاقة الكهربائية على مستوى محطة الخدمات نفطال ” بابا علي”.

وخسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، فقد تم على مستوى المحطة تقديم عرض حول مشاريع ومرافق الشركة على مستوى الولاية وكذا وضعية التزويد بالمواد البترولية بها.

وللتذكير، وبخصوص إنجاز أعمدة الشحن الكهربائية، فسيتم مع نهاية سنة 2024 إنجاز 1000 عمود لشحن السيارات الكهربائية عبر الوطن، و أن سونلغاز ستنتهي من إنجاز 100 عمود شحن للسيارات الكهربائية عبر محطات الخدمة على مستوى الطريق السيار شرق غرب، فيما سيتم استكمال انجاز 300 عمود شحن مع نهاية سنة 2023 . يضيف المصدر نفسه.