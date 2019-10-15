معسكر : وضع مير المحمدية تحت الرقابة القضائية

على خلفية فيديو تضمن مشاهد تخدش الحياء وتهين سكان المدينة

وضعت الهيئة القضائية لدى محكمة سيڨ في معسكر ظهيرة اليوم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية تحت إجراء الرقابة القضائية.

وحسب مصادر النهار اونلاين تم الإستماع لإفادة المير في قضية ما يعرف بفيديو المير الذي كانت قد فتحت مصالح أمن المحمدية بشأنه تحقيقا.

والذي تضمن مشاهد تخدش الحياء ومقاطع تجرأ فيها على إهانة وسب الأهالي والسكان.

وذلك بعد حصول تلاسن وشجار مع شاب هاو الذي تولى بث المشاهد على منصة التواصل الإجتماعي الفيسبوك منتصف جويلية الماضي.

وأوضحت مصادرنا بأن قاضي التحقيق لدى محكمة سيڨ إستمع إلى إفادة صاحب الفيديو بمعية والده.

واستلمت نسخة في قرص مضغوط لكامل مقاطع الفيديو إلى جانب إفادة المير وعضو بلدي بمثابة شاهد على الحادثة.

يذكر أن الحادثة التي وقعت على هامش قيام السلطات المحلية بهدم بنايات هشة وترحيل قاطنيها إلى شقق جديدة.

وكانت حادثة المير قد ألهبت مواقع التواصل الإجتماعي قبل لجوء غاضبين إلى تنظيم وقفة إحتجاجية في وقت سابق أمام مبنى مقر البلدية للمطالبة بإقالة المير ومحاكمته من طرف القضاء.