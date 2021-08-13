معسكر: وفاة إمام مسجد النصر بالمحمدية متأثرا بفيروس كورونا

شيّع سكان مدينة المحمدية في ولاية معسكر اليوم الجمعة. إمام مسجد النصر الكائن بحي الصحاورية الإقليمي في مقبرة أعالي بلدية الفراقيق بجنوب المدينة.

. الشيخ الإمام “رشيد بليل” البالغ من العمر 42 سنة توفي في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى متأثرا بإصابته بوباء كورونا بعد أن مكث فيه نحو شهر. التشييع حضره ممثلون عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية معسكر. وقد قضى الراحل نحو 20 سنة متصدرا لمجلس الخطابة و الإمامة في عدد من المساجد اخرها مسجد النصر