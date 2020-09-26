معسكر.. وفاة المعمرة الحاجة فاطمة بالمحمدية عن عمر ناهز 113 سنة

توفيت صبيحة اليوم الحاجة فاطمة سايح عن عمر ناهز 113 سنة داخل مقر سكناها الكائن بمدينة المحمدية في ولاية معسكر.

الحاجة فاطمة أكبر معمرة على الأرجح شيعت إلى مثواها ظهيرة اليوم بمقبرة دوار جبور بحضور جمع غفير من المشيعين الذين اكتظت بهم مقبرة الشيخ بن حليمة.

الفقيدة عايشت فترة بروز ملامح نشأة الحركة الوطنية التي اتسع نشاط قيادييها في عدد من ولايات غرب الوطن خاصة في إقليم تراب ولاية معسكر.

فضلا عن حيازتها على شهادات عدد من مجاهدي المنطقة إبان الحرب التحريرية.

الفقيدة حظيت بتكريم في وقت من طرف عدد من وسائل الإعلام الوطنية.