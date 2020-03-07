معسكر: وفاة سيدة وجنينها بمستشفى غريس وعائلتها تطالب بإيفاد لجنة تحقيق وزارية

توجهت بشكوى أمام مكتب وكيل الجمهورية

أودع زوج شكوى أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس في ولاية معسكر يتهم فيها إدارة المؤسسة الإستشفائية العمومية والطاقم الطبي المشرف على توليد زوجته بالتقصير حيال ما سماه بالإهمال في توفير الشروط الصحية.

وكان الزوج قد توجه بمعية زوجته الحامل المسماة “ك. ن” البالغة من العمر 40 سنة إلى مستشفى غريس أمس الأول من أجل وضع حملها.

أين تلقى توجيها بوجوب نقلها إلى مستشفى معسكر وهو ما أثار غضبه كون ان زوجته كانت مثقلة بآلام المخاض وكان يستدعي إخضاعها لعملية توليد عاجلة.

الامر الذي اضطر بإدارة المستشفى إلى تحويلها إلى مستشفى الأم والطفل بمدينة معسكر أين تفاقمت حالتها الصحية نتيجة للتأخر في عملية التكفل الطبية.

وأفضى ذلك إلى وفاة جنينها لحظات قبل أن تفارق هي أيضا الحياة .

وحمّلت عائلة السيدة المتوفية إدارة مستشفى غريس مسؤولية الوفاة نتيجة لعدم توفر الوسائل الضرورية للتكفل الصحي بالحوامل في صورة استهتار بحياة سكان المنطقة.

كما طالبت عائلة المتوفاة وزارة الصحة بإيفاد لجنة تحقيق إلى المؤسسة للتحري والتقصي حول ظروف وملابسات الحادثة .