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معسكر: وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور

أخبار الجزائر
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معسكر: وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور
بقلم نسرين محفوف

شهد الطريق الوطني رقم 91، اليوم الأحد، حادث مرور مميت عند نقطة تقاطع مع دوار العرایسیة بلدیة سیدی عبد الجبار.

وحسب الحماية المدنية تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين الاولى من نوع رونو 4 والثانية نوع بيجو 207 .

وخلف الحادث وفاة سائق رونو 4 عن عمر 37 سنة، متأثرا بجروح خطيرة، واصابة 4 اشخاص بإصابات، بینهم حالة خطيرة.

وقد دمت للضحايا الاسعافات الأولية في مكان الحادث، وتم إجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، بواد الابطال ومصلحة حفظ الجثث.

ومنذ مطلع شهر جانفي 2020 الى يومنا، سجلت الحماية بولاية معسكر 907 حادث مرور، خلف إصابة 1298 جریح ووفاة 44 شخصا.


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