معسكر.. وفاة شخص سقط في بئر بسيدي عبد الجبار 

لقي شخص حتفه اليوم الثلاثاء، في حادث سقوط في بئر، ببلدية سيدي عبد الجبار، دائرة واد الأبطال، ولاية معسكر.

حسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة السادسة و20 دقيقة (18:20)، مدعمة بفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة وفرقة الغطاسين. من أجل حادث انتشال شخص سقط في بئر مخصص للسقي.

البئر عمقه حوالي 25 متراً، معبئ بـ 6 متر من المياه، ببلدية سيدي عبد الجبار.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 48 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.