معسكر: وفاة شرطي بأزمة قلبية في المحمدية

عثر عليه جثة هامدة داخل مركبة

توفي أحد عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة المحمدية في ولاية معسكر بسكتة قلبية في حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء.

الشرطي المدعو بن قادة مشري البالغ من العمر 48 سنة و الذي يتولى قيادة إحدى السيارات عثر عليه متوفيا داخلها.

قبل أن يتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى .

وإستنادا إلى مصادر محلية فإن الضحية كان يعاني من أعراض ذات صلة بالإجهاد القلبي.

وقد فتحت ذات المصالح تحقيقا في الوفاة.

بينما تقرر تسليم جثته لذويه يوم غد الخميس بمقر إقامته ببلدية مقطع دوز .