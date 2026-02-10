معسكر.. وفاة عشريني جراء تعرضه لصعقة كهربائية

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية معسكر، وفاة شخص تعرض لصعقة كهربائية من عمود كهربائي ذو التوتر العالي، بمنطقة ماردو الطريق الوطني رقم 04، ببلدية عقاز.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت لأجل إسعاف شخص تعرض لصعقة كهربائية من عمود كهربائي ذو التوتر العالي. بمنطقة ماردو الطريق الوطني رقم 04، بلدية ودائرة عقاز .

مشيرة أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

