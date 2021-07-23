معسكر: وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة

تسبب حادث مرور وقع اليوم الجمعة بولاية معسكر. في وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة إثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين.

وحسبما نقلته صفحة طريقي التابعة للدرك الوطني، فإن حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين وبوحنيفية. وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة أربعة أشخاص بجروح. من جهتها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة حسين بالمكان من أجل السهر على سير حركة المرور.