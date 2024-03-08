معسكر: يوم مفتوح لوساىل الإعلام بالمركز 552 للتدريب المتخصص في النقل

نظم المركز 552 للتدريب المتخصص في النقل الشهيد رقيبة غالي بالغمري المحمدية التابعة للناحية العسكرية الثانية يوم أمس، 07 مارس 2024 زيارة موجهة لفائدة وساىل الإعلام الوطنية لتعزيز الرابطة جيش امة. باعتبارها وسيط بين المؤسسة العسكرية و الجمهور للتعريف بهياكل التكوين العسكرية بالمركز. نظرا للأهمية البالغة للإتصال الخارجي التي توليها القيادة العسكرية العليا للبلاد. و تطبيقا لمخطط الإتصال لقيادة القوات البرية المبرمج لسنة 2023/2024.

الزيارة جاءت باشراف العقيد ممثل اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية وكذا العقيد قائد المركز 552. حيث تم عرض فيلم عن المركز للتعريف بما يقدمه من تدريبات عسكرية.لأنه يقوم بمهمتين أساستين وهي تكوين السواق بمختلف الاصناف لصالح الاسلحة والقوات. وتكوين رتباء و جنود متعاقدين و جنود خدمة وطنية سلاح النقل.

كما يسعى المركز في إطار مهام التدريب المتخصص في النقل على ضمان التكوين القاعدي للمتخصصين تكوين سواق عربات وزن ثقيل و خفيف صنف أ. و صنف ب. بالإضافة كذلك إلى تكوين سواق نقل مشترك صنف د، تكوين سواق نصف مقطورة صنف ج. ويتلقى المتربص بالمركز 552 تكوينا متميزا يكسبه مهارات في السياقة يتحصل عليها بعد اجتيازه دورة تكوينية متكاملة من خلال التكوين الابتدائي في السياقة. التأهيل ثم التأكيد لاستعمال العربة بشكل صحيح من أجل “سائق مقاتل” للتعامل مع مختلف الظروف و المواقف التي تصادفه أثناء العمل. حيث تتميز كل فىة بتكوين متخصص حسب الفىة و نظرا لمتطلباتها في الوحدات القتالية.

كما تم زيارة مختلف المرافق البيداغوجية وميادين التدريب، حيث يتكون المجع البيداغوجي من قاعات مجهزة لتدريس مواد الاختصاص. بالإضافة لمختلف ميادين التدريب. شوط المقاتل ،الميدان البسيكولجي و حقل الرمي .

بالإضافة إلى حضور جانب من عروض لمختلف الورشات و الاجنحة حول إستعمال الاسلحة ،الرماية ،تفكيك و تركيب السلاح وكذا تعليم قانون المرور. كما تم في الاخير حضور جانب من عرض كوكسول فصيلة الرياضة .