معسكر.. 10 سنوات سجنا في حق مجموعة أشرار تورطوا في شجار في الطريق العام

أصدرت الجهات القضائية بمدينة سيق أحكاما بعشرة سنوات سجنا وغرامات مالية في حق مجموعة أشرار.

المجموعة تورطت في شجار في الطريق العام بالأسلحة البيضاء، مع الإخلال بالنظام و السكينة العموميين إضافة إلى أوامر بالقبض في حق المتواجدين في حالة فرار.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر شهر ماي المنصرم عندما تلقت مصالح أمن الدائرة نداء عبر الخط الأخضر 48-15 حول وجود شجار في الطريق العام بأحد شوارع مدينة سيق، بين مجموعة من الأشخاص باستعمال الأسلحة البيضاء المحظورة.

متسببين بذلك في الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة.

حيث تمكن عناصر أمن الدائرة من توقيف خمسة عشر شخصا من ضمنهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.

وتم استرجاع أسلحة بيضاء محظورة كانت استعملت في الشجار.

كما تمكنوا لاحقا من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، فيما بقي ثلاثة آخرون في حالة فرار.

ليصدر في حق الموقوفين بعد تقديمهم أمام العدالة أحكاما بعشر سنوات سجنا وغرامة مالية قدرت بــعشر ملايين سنتيم.

كما أمرت بتسليم القاصر لوليه الشرعي ، فيما أصدرت أوامر بالقبض في حق الأشخاص المتواجدين في حالة فرار .