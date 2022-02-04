معسكر: 3 قتلى في حادثي مرور بزهانة و تيغنيف

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادثي مرور، وقعا في توقيت متزامن ليلة أمس الخميس بولاية معسكر.

و حسب بيان لمديرية مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر فقد تمثل الحادث الأول في اصطدام سيارة بدراجة نارية عند مدخل إقليم دائرة زهانة، مخلفا مقتل سائقة الدراجة النارية على الفور تم نقل جثته إلى مستشفى زهانة.

بينما خلف الحادث الثاني مقتل شخصين كانا على متن دراجة نارية بعد أن دهستهما سيارة في الضاحية الشمالية لمدخل بلدية تيغنيف توفيا على الفور.

و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية التي تولت نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية لمدينة تيغنيف.

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