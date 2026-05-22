معسكر.. 3 قتلى و4 جرحى في اصطدام بين سيارتين بعين فكان

تدخلت الاسعافات الأولية بالوحدة الثانوية لمصالح الحماية المدنية بداىرة عين فكان على الساعة 20:28من أجل حادث مرور مميت بالطريق الاجتنابي الرابط بين الطريق الوطني رقم 07 و الطريق الولائي رقم 58منطقة مرياطة بلدية عين فكان .

تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة نفعية و سيارة سياحية اسفر عن وفاة 3 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 3 و 36 سنة وإصابة 4 أشخاص اخرين بجروح مختلفة .

تم تقديم لهم الاسعافات الأولية في عين المكان و تم اجلاؤهم الى مركز متعدد الخدمات ببلدية عين فكان. فيما تم تحويل جثث الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى غريس .