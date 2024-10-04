معسكر: 5 سنوات حبس لـ5 أشخاص في قضية سرقة

عالجت قوات الشرطة بأمن دائرة المحمدية قضية تتعلق بالسرقة عن طريق إستدراج الضحية.

وتمكنت ذات المصالح، من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و33سنة من بينهم قاصر ينحدرون من مدينة المحمدية.

وقام المشتبه فيهم، باستدراج الضحية إلى أحد الأحياء الشعبية وسلبوا منه مبلغ مالي قدره 125 مليون وثلاثمائة ألف سنتيم.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية بالقضية، شرعت الضبطية القضائية في عملية البحث عن المشتبه فيهم. وتكثيف العمل الميداني بالبحث والتحري.

لتتم عملية توقيفهم، وإنجاز ملف إجراء قضائي ضدهم وتقديمهم أمام النيابة المختصة، أحيلو بعدها إلى جلسة المثول الفوري.

حيث صدر في حق كل واحد منهم 5 سنوات حبس نافذة مع الإيداع ومليون دج غرامة مالية نافذة. و125 مليون سنتيم غرامة مالية كتعويض للضحية. فيما إستفاد أحد المشتبه فيهم من البراءة.