معسكر.. 5 ضحايا من عائلة واحدة اثر تسرب للقاتل الصامت

أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر، مساء اليوم الأربعاء، 5 أشخاص من الموت المحقق اختناقا بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحايا من عائلة واحدة، تعرضوا للاختناق وضيق في التنفس بسبب تسرب غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بدوار المالح بلدية زلامطة ودائرة الحشم.

وقد تدخل أعوان ذات المصالح، أين تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا أعمارهم ما بين 04 سنوات و 35 سنة في عين المكان، قبل نقلهم الى مستشفى بن بولعيد لتلقي العلاج اللازم.