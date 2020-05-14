معسكر: 5 نساء ضمن عصابة لترويج الكيف

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، ف من تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات بمدينة معسكر .

العصابة متكونة من سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و61 سنة، من ضمنهم خمس نساء، مع حجز أكثر من 1 كلغ من الكيف المعالج.

كما مكنت العملية من ومبلغ مالي فاق 75 مليون سنتيم من عائدات عملية الترويج،

تفاصيل القضية تعود لمعلومات وردت لذات المصلحة حول قيام إحدى المشتبه فيهن البالغة من العمر 61 سنة، بتخرين كمية من المخدرات بمسكنها العائلي بأحد أحياء مدينة معسكر.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش مسكنها العائلي، أين تم حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بأكثر من 1 كلغ من الكيف المعالج.

وضبط مبلغ مالي فاق 74 مليون سنتيم من عائدات ترويج المخدرات.

وأثناء التحقيق مع المشتبه فيها تم تحديد هوية باقي أفراد المجموعة وهم رجلين وأربعة نساء إحداهن في حالة فرار.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنفذة عن حجز سلاح أبيض كان يستعمل في تهيئة المخدرات للترويج إضافة إلى مبلغ مالي.

لينجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية وقدموا أمام العدالة.