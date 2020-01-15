معسكر.. 6 أشهر غير نافذة في حق “مير المحمدية” بعد فيديو لاأخلاقي

قضت محكمة سيق بولاية معسكر، ظهيرة اليوم الأربعاء، بالحبس 6 أشهر غير نافذة في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية.

وهذا في قضية ما بات يعرف بـ”فيديو المير” والذي يظهره في مشهد غير أخلاقي يسب رئيس البلدية فيه مصورًا هاويًا خلال عمليات ترحيل عدد من قاطني البنايات الهشة بشارع صحبي سليمان الكائن داخل الوسط الحضري لمدينة المحمدية بتاريخ 20 جويلية الماضي.

قرار الإحالة جاء بعد أن تم فتح الملف في جلستي تحقيق تم في إحداها وضع “المير” تحت إجراء الرقابة القضائية بتاريخ 05 نوفمبر.

وتضمنت المقاطع المرئية لحظات غضب “المير” الذي تجرأ على القيام بحركات تخدش الحياء ومتلفظًا بكلمات فحش نابية لا تليق في شخص رئيس بلدية يتولى شؤون أزيد من 100 ألف مواطن.

وقد انتابت المشاهد المرئية جل مستخدمي منصة الفيسبوك الذين أجمعوا على وجوب رحيل “المير” وطالبوا بتدخل الوالي ومقاضاته أمام وكيل الجمهورية لكونه إستهدف منتخبيه بغير سبب يبرر فعلته.

وصاحب ذلك تنامي حالة الغليان لعدد من التيارات الجمعوية فضلًا عن شرائح واسعة من سكان المدينة.

هذا وكانت النيابة العامة قد إلتمست في جلسة سابقة تسليط عقوبة عامين حبسًا نافذُا.

هذا وطرح منتخبون موضوع تنحية “المير” بقرار يعلل من الوالي تنفيذا للمادتين رقم 43 و44 من القانون البلدي بعد وقوعه تحت طائلة المتابعة القضائية ثم صدور قرار الإدانة النهائي.