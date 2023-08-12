معسكر: 600 طفل يستفيدون من مخيمات صيفية

إستفاد 600 طفل من ولاية معسكر من مخيمات صيفية بشواطئ تلمسان في إطار البرنامج المسطر من قبل وزارة الشباب والرياضة الخاص بموسم الإصطياف.

وحسبما علم من مديرية القطاع، اليوم السبت، تضم الرحلة الأولى والتي انطلقت يوم السبت من أمام مقر المركب الرياضي الجواري لمعسكر، 200 طفل. يقطنون بمناطق نائية ريفية تابعة لبلديات غروس والبنيان وعوف وسجرارة وسيدي قادة والزلامطة للاقامة بمخيم صيفي بشاطئ بلدية الغزوات.

وستنظم ضمن هذه العملية ثلاث دورات للمخيمات الصيفية في الفترة من 12 أوت الى غاية 2 سبتمبر المقبل. لفائدة أطفال تراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات و14 سنة. حيث تدوم كل دورة مدة أسبوع.

كما برمجت المديرية المذكورة بالتنسيق مع الرابطة الولائية لنشاطات الهواء الطلق والترفيه والتبادل الشباني. ضمن هذه المبادرة عدة أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية. وسهرات فنية لفائدة الأطفال فضلا عن زيارة المعالم السياحية لولاية تلمسان.

وسيشرف على تأطير ومرافقة هؤلاء الأطفال أزيد من 50 منشطا للمخيمات الصيفية ومراكز العطل والترفيه وكذا مربين للشباب.

هذا وتم تحديد قائمة المستفيدين من هذه العملية بالتنسيق مع المؤسسات الشبانية ومصالح البلديات ال47 للولاية.