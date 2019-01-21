معسكر : BRI تفكك محل للفسق والدعارة بتيغنيف وتوقف 6 أشخاص

على إثر استغلال محكم لمعلومات تلقتها فرقة BRI تمكن عناصر الفرقة من تفكيك محل للدعارة والفسق بأحد أحياء مدينة تيغنيف.

أين حولت سيدة تبلغ من العمر 29 سنة مسكنها العائلي لممارسة الفسق والدعارة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية للازمة بتفتيش مسكن المشتبه فيها، حيث أسفرت العملية عن توقيف 6 اشخاص من بينهم 4 نساء. والذي تتراوح اعمارهم بين 20 و 30 سنة كما تم حجز 23 قرص مهلوس إضافة إلى مبالغ مالية من متحصلات الدعارة.

تم تحويل المشتبه فيهم الى مقر فرقة البحث و التدخل اين انجز ضدهم اجراء قضائي.

وتم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية التي امرت بوضعهم رهن الحبس.