معطاوي :”بعض لاعبي 82 مُشعوذون”!!

شن الإعلامي، فريد معطاوي هجوما شديد اللهجة، ضد بعض لاعبي “الخضر” في فترة الثمانينات، مُعتبرا بأنهم عالة على الجيل الحالي.

وقال عند إستضافته على تلفزيون “النهار” :”الكثير من جيل 82 مُحترمون وهم معرفون، ولكن البعض منهم بمثابة مشعوذين، لاأكثر ولاأقل”.

وأضاف :”الإشكال هو أن ماجر كان ينتقد لاعبي المنتخب الحاليين، ويظهر حقده عليهم، ليجد نفسه يدربهم، فكيف تريدون أن ينجح”.

ليُواصل مُتهمكا :”يوجد منهم من وصف نجم ألمانيا “كروس” بأنه ليس لاعبا، هذا أكبر إثبات على محدوديتهم”.

وطالب معطاوي من ماجر التعلم مما عاشه في تجربته مع “الخضر”، والإكتفاء بالمتابعة من بعيد، دون إنتقاد الجميع دون إستثناء.