معطى الله :”عازمون على التأكيد وأهدي الفوز لأنصار شبيبة القبائل”

أبدى سيد احمد معطى الله لاعب شبيبة القبائل سعادته الكبيرة اثر قيادته رفقائه للفوز أمام اتحاد بسكرة في مباراة اليوم.

كما أكد استعداده لمواصلة تقديم مستويات كبيرة في قادم المواعيد لإنقاذ الكناري من السقوط الى القسم الثاني بشكل رسمي.

وقال معطى الله في تصريح للموقع الرسمي لفريقه “اهدي الفوز أمام اتحاد بسكرة إلى أنصار شبيبة القبائل. والحمد لله على تحقيق فوز جديد في البطولة الوطنية”.

كما أضاف متوسط ميدان الكتيبة القبائلية “إن شاء الله سنعمل على التأكيد في قادم المواعيد”.

وكان فريق شبيبة القبائل قد حصد ثلاث نقاط اليوم، التي ستمنحه دفعة قوية للبقاء في حظيرة الكبار، قبل نهاية الموسم بـ 3 جولات.

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