معك أنت تحلو الحياة يا مهجة القلب ونور العين

شابة من ولاية سكيكدة، تبلغ من العمر 20 سنة، لم يسبق لها ربط أية علاقة، ماكثة في البيت، متوسطة القامة.

بيضاء البشرة وجميلة الشكل، محجبة واعية ورصينة، تحلم بالإقتران على سنة الله ونبيه المختار، مع رجل صالح وأمين.

يعينها على العفة والستر ويكون لها رفيق الدرب والعمر، تقبله من أية ولاية في التراب الوطني، لا يتجاوز عمره 30 عاما.

تشترط أن يكون عاملا مستقرا في قطاع الدرك الوطني أو الأمن ولديه مسكن خاص لم يسبق له الزواج.

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