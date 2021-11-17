معك ستكون الإنطلاقة إلى عالم السعادة

لم ينتقص الطلاق شيئا من كرامتهم أو كيانهم. يريدون بكل عزم أن يحيوا الأمل من جديد مع إنسانة تمنحهم الدفع والدفء معا. عملتهم الإصرار وشيمتهم الوفاء. قررنا وبصدر رحب أن يكون لهم حيز في صفحتنا حتى نكون سببا في بلوغهم مرفأ الأمان.

الرقم السري :

135953

كل أحلامك تصبح حقيقة إلى جانب ابن ولاية قسنطينة

هو رجل بأتم معنى الكلمة، ذو همة ووقار، ناجح بكل المعايير، يعمل كأستاذ جامعي، يبلغ من العمر41سنة. من ولاية قسنطينة، مطلق بطفل في رعاية والدته، لديه سكن خاص متفتح وخلوق. يهتم بالمرأة ككيان، ولا يسمح لأي شخص أن ينتقص من كرامتها.

صاحب إعلاننا هذا يؤمن بأن السعادة لا تكون إلا بجانب المرأة الصالحة، وهاهو اليوم يسعى لتحصيلها. يريد الارتباط معك على سنة الله ورسوله، بامرأة تكون من إحدى ولايات الوسط خاصة المدية أو البليدة، أو من الشرق. سنها لا يتجاوز 40 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

135954

وهراني أصيل يعد بغد جميل

لم يكن من الصعب عليّ أن أبدأ الرحلة من جديد. إلا أنّني متيقن من أن الإنطلاقة فقط هي من تنقصني لأنني ذو علم بما أريده وما أصبو لتحقيقه. حياتي باتت فارغة من دون اي كان، أريد أن أطرد الرتابة. واطمح أن أجد لي من تفهمني وتبدد عليّ حيرتي بعد طلاقي.

أنا سيد أحمد من وهران، أبلغ من العمر50سنة، مطلق بولدين في رعاية الزوجة، وأنا موظف مستقر في مؤسسة نظامية. لدي سكن خاص ولا ينقصني شيء سوى زوجة صالحة محبة تخاف الله في.

أحب أن يكون حسن الخلق أكثر ما يميز رفيقة دربي، ولا أود لسنها أن يتجاوز 48سنة. أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، كما لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135955

إطار كبير الشأن.. لمن تتمنى الاقتران

نختم عروضنا في هذا الركن من العاصمة، ونعرفكم منها على رجل ناجح في حياته. يشغل منصب إطار مرموق في مؤسسة وطنية، لديه من الأمور الرفاهية تقريبا كلها، من بيت وسيارة. وأمور أخرى تجعل الحياة كريمة، يبلغ من العمر 52 سنة، مطلق بدون أولاد. يملك مسكن خاص يريد أن يجمعه القدر والنصيب بمن تفهمه ونبعث الأمل في حياته. زوجة صالحة تكون له قرة عين إن شاء الله، يريدها من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتعدى 48 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر. ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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