معلم متقاعد ينصح معلمة ضربت ابنته بطريقة مهذبة وعلمية ولائقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة وجهها معلم متقاعد إلى معلمة ضربت ابنته.

وجاء في الرسالة “أولا وجب علي أن أشكرك على مجهوداتك في آداء وظيفتك بصفتي وليا وألاحظ نتائج عملك على ابنتي”.

وأضاف “لكنها مؤخرا تشتكي من الضرب، أعرف أنه تأديبي وغير مبرح، وتغرق في البكاء، وأستغرق وقتا لإسكاتها”.

وتابع “لا أريد أن أعرف الأسباب لأنني أعرف أنه تأديبي لأنها ربما خالفت النظام في القسم”.

ونصح “أنصحك كأستاذ زميل درست سابقا في الابتدائي أن لا تدعي تلميذا عندك عاقبته يخرج حاملا في صدره شيئا منك”.

ودعاها إلى إخبار تلاميذها عن سبب ضربهم، ومداعبة رؤوسهم قبل خروجهم، وجعلهم يبتسمون قبل مغادرة القسم أو المدرسة.

وأشار أن لكل تلميذ ظروفه فمنهم الحساس والمريض واليتيم والفقير والذي والداه مفترقان.

وختم ولي التلميذة “أتأسف إن أزعجتك كتابتي لكنني أريد فقط بصفتي وليا وأستاذا مساعدتك ونصحك كم نتاج خبرتي المتواضعة”.