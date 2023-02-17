معلول:”الوقت مبكر للحديث عن المرشح الأبرز للتأهل”

كشف مدرب نادي الترجي التونسي، نبيل معلول، اليوم الجمعة، عن صعوبة دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وصرح المدرب معلول، لقناة النهار على هامش الندوة التي تسبق مواجهة رابطة الأبطال ضد شباب بلوزداد:”لم تحسم أمور المجموعة بعد ولا أحد مرشح للتأهل”

وأضاف المتحدث:”مستوى دور المجموعات مختلف عن الأدوار الإقصائية ويجب تقديم كل شيئ لتحقيق التأهل

وأردف المدرب نبيل معلول:”المجموعة صعبة و كل شيئ ممكن نشكر الجمهور على دعمه لنا”.