معلول:”تأثرنا بغياب قناوي وغشة أمام شبيبة القبائل”

تحدث مدرب إتحاد العاصمة، نبيل معلول، عن سبب فشل فريقه في تحقيق أفضل أداء أمام المستضيف في الجولة الثامنة من الربطة المحترفة، شبيبة القبائل.

وصرح المدرب، معلول، اليوم السبت، خلال الندوة الصحفية بملعب “حسين آيت أحمد”، بعد نهاية المواجهة بين فريقه وشبيبة القبائل، بالتعادل السلبي:”غياب لاعبا الجناح، قناوي وغشة عن هذه المواجهة أثر على مستوى الفريق وحرمنا من فرص بناء العديد من الهجمات”.

وأضاف المتحدث:”راض عن مستوى المهاجم سيكو غاساما، تحرك كثيرا في هذه المواجهة، وأزعج دفاعات المنافس، بالرغم من مواجهته لثلاث مدافعين، و أنا راض عن مردود الفريق بصفة جماعية”.

وتابع ذات المتحدث:”بلقاسمي عائد من الإصابة، ومونديكو ضيع هذه المواجهة، ورغم ذلك الفريق أكد أنه حاضر في كل المواعيد، ويلعب على الأدوار الأولى، والمنافس اليوم كان منظما تكتيكيا ودفاعيا قدم مباراة قوية”.