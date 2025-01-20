معلول: “أتمنى تفادي مواجهة هذه الأندية في الدور المقبل من كأس الكاف”

كشف مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، الأندية التي يتمنى تفاديها، والأخرى التي يأمل في مواجهتها خلال الدور المقبل من كأس الكاف.

وصرح معلول، عقب تأهلهم لربع نهائي كأس “الكاف”: “أتمنى تفادي مواجهة ممثلي الجزائر، في الأدوار المقبلة من كأس الكاف”.

كما أضاف: “أفضل مواجهة أندية المصرية، أو من جنوب افريقيا، في مباراة الدور المقبل، والذي سيكون شهر مارس”.

وختم مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، مصرحا: “اتمنى أن نبلغ أقصى حد ممكن في هذه المنافسة الإفريقية”.