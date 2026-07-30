معلول: “أعد أنصار شباب بلوزداد بفريق مختلف عن السنوات الماضية”

قدم المدرب الجديد لشباب بلوزداد، نبيل معلول، وعدا لأنصار النادي، بتكوين فريق تنافسي، مطالبا اياهم في ذات الوقت التحلي بالصبر.

وقال معلول، في حوار لصفحة شباب بلوزداد: “هناك عمل كبير ينتظرنا في الفريق، لكن حاليا يجب التحلي بالصبر، ومنحنا بعض الوقت للعمل”.

كما أضاف: “أدرك أن أنصار شباب بلوزداد لا يطيقون الصبر، لكن أعدهم برؤية فريق تنافسي مختلف عن السنوات الماضية، يحسن لعب كرة القدم، والفوز بمبارياته”.

وتابع نبيل معلول: “أنا متأكد بأن أنصار شباب بلوزداد، سيقفون إلى جانبنا من أول مباراة، ونحن نعدهم بأن شباب بلوزداد يقدم مسوم استثنائي على جميع المستويات”.