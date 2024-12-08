معلول :” أمور خطيرة حدثت ولدينا أكثر من 15 مصابا على مستوى فريقنا”

ابدى مدرب اتحاد العاصمة نبيل معلول تأسفه الكبير للأحداث التي اعقبت مباراة فريقه و المستضيف نادي جاراف السنغالي بملعب بملعب “عبد الله واد” بالعاصمة داكار.

وقال نبيل معلول خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “كل الامور كانت تسيير بأمر جيد مع لاعبي و مسؤولي جاراف، قبل أن تنقلب الامور، عقب نهاية المباراةّ”.

كما أضاف المدرب التونسي”أمر مؤسف أن نجد 15 مصابا معنا عقب المباراة، البعض يتواجد في حالة خطرة، لعبنا بشكل جيد وبطريقة احترافية، أمام فريق جيد و يملك ارادة قوية”.

وأردف مدرب سوسطارة “أمر خطير ما حدث بالنسبة لكرة القدم، و نادي اتحاد العاصمة و جاراف، أنا اعرف جيدا أنصار النادي، لهذا تفاجأت للأحداث”.

كما ختم معلول “المأمورية صعبة لنا مستقبلا، لكن سنواصل العمل و الذهاب بعيدا في المنافسة”.