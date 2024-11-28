معلول: “استعدنا ثقلنا الهجومي وجسدنا أغلبية الفرص المتاحة”

أشاد مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، آداء فريقه في مواجهة أورابا يونايتد البوتسواني، خاصة من الجانب الهجومي.

وصرح معلول، عقب هذه المباراة: “جسدنا أكبر قدر ممكن من الفرص المتاحة عكس مبارياتنا السابقة”.

كما أضاف: “بعودة لاعبينا المصابين على غرار غشة، سمح لنا باستعادة ثقلنا الهجومي وتسجيل العديد من الأهداف”.

يذمر أن اتحاد العاصمة، فاز أمس الأربعاء، بسداسية نظيفة، على حساب الضيف أورابا يونايتد البوتسواني، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكاف.