معلول :” الترجي التونسي وشباب بلوزداد الأفضل في مجموعتنا”

اعترف مدرب الترجي التونسي نبيل معلول بقوة شباب بلوزداد هذا الموسم بحكم الجيّدة باللاعبين والمدرب نبيل الكوكي.

وقال خلال الندوة الصحفية عقب المباراة القوية التي ستجري بتونس”المباراة ستكون صعبة أمام شباب بلوزداد مثل باقي المباريات، التنافس كان صعبا وعلى تفاصيل صغيرة”.

كما أضاف نبيل الكوكي “أفضل فريقين الترجي التونسي وشباب بلوزداد هما الأفضل، المريخ والزمالك لم يقدما الأفضل ما لديهما، شباب بلوزداد يعرفنا جيّدا ويملكون المدرب نبيل هو الأخر الذي يعرفنا جيّدا”

وختم مدرب الترجي التونسي “نحن محضرين جيدا وسندخل المباراة للفوز لا غير من اجل التأهل في صدارة المجموعة”.

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