معلول: “الداربي يعتبر مباراة الموسم وسيُلعب على تفاصيل صغيرة”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، أهمية مباراة الداربي التي ستجمع فريقه بمولودية الجزائر، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم الفوز بها.
وصرّح معلول، في هذا الخصوص: “الداربي الذي سيجمعنا بمولودية الجزائر، يعتبر موعد خاص، ومباراة الموسم بالنسبة للأنصار”.
كما أضاف: “الكل ينتظر مباراة الداربي بفارغ الصبر، ما يجعل هذه المباراة ذات طابع خاص، وحماسية بين الفريقين، خاصة بعد تأهلهما في المنافسة الإفريقية”.
وأردف مدرب الاتحاد: “الداربي سيلعب على جزئيات صغيرة، على غرار جاهزية اللاعبين، وفردياتهم، ما يجعل هذه المواجهة صعبة على الفريقين”.
وتابع نبيل معلول: “سنخوض مباراة الداربي بهدف تحقيق الفوز، كوننا نسعى انهاء مرحلة الذهاب في الصدارة، من أجل الذهاب بعيدا في البطولة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/cG8h5