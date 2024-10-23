معلول: “الفاف اتخذت القرار الصائب برفع عدد اجازات اللاعبين الأجانب”

أبرز مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، ايجابيات القرار الذي اتخذته “الفاف” الصيف الماضي، برفع عدد اللاعبين الأجانب في البطولة الوطنية.

وصرّح معلول، في هذا الخصوص: “”الفاف” اتخذت قراراً صائباً برفع عدد إجازات اللاعبين الأجانب في البطولة الجزائرية”.

كما أضاف مدرب الاتحاد: “هذا القرار يسمح للفرق الجزائرية بالتألق، ولعب الأدوار الأولى في المنافسات الإفريقية، ورفع مستوى البطولة الجزائرية”.

وتابع نبيل معلول: “اللاعب الجزائري جد موهوب، لكن دول مثل تونس، المغرب ومصر، يملكون الحق في عدة لاعبين أجانب”.