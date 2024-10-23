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الرياضة

معلول: “الفاف اتخذت القرار الصائب برفع عدد اجازات اللاعبين الأجانب”

بقلم كريم تيغرمت
معلول: “الفاف اتخذت القرار الصائب برفع عدد اجازات اللاعبين الأجانب”
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أبرز مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، ايجابيات القرار الذي اتخذته “الفاف” الصيف الماضي، برفع عدد اللاعبين الأجانب في البطولة الوطنية.

وصرّح معلول، في هذا الخصوص: “”الفاف” اتخذت قراراً صائباً برفع عدد إجازات اللاعبين الأجانب في البطولة الجزائرية”.

كما أضاف مدرب الاتحاد: “هذا القرار يسمح للفرق الجزائرية بالتألق، ولعب الأدوار الأولى في المنافسات الإفريقية، ورفع مستوى البطولة الجزائرية”.

وتابع نبيل معلول: “اللاعب الجزائري جد موهوب، لكن دول مثل تونس، المغرب ومصر، يملكون الحق في عدة لاعبين أجانب”.

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