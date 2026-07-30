معلول: “المباريات التحضيرية المقبلة ستحدد معالم التشكيلة الأساسية”

أبدى مدرب شابا بلوزداد نبيل معلول، رضاه عن سير التحضيرات الصيفية للفريق، كاتسفا بأن المباريات التحضيرية المقبلة ستحدد معالم تشكيلته الأساسية.

وصرح معلول، للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “نعمل في التربص الصيفي الجاري على تحضير لاعبينا، ووضعهم في أتم الجاهزية”.

كما أضاف: “خضنا إلى حد الآن 31 حصة تدريبية، والأمور سارت في أجواء جد ممتازة، وأنا راض على العمل الذي قام به اللاعبون، والتجانس فيما بينهم”.

وتابع نبيل معلول: “خضنا مباريات تحضيرية ضمن تربصنا الجاري، وتنتظرنا مباريات أخرى سنحدد من خلالها معالم تشكيلتنا الأساسية”.