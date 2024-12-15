معلول: “بلايلي ضيع مسيرة كروية استثنائية في أوروبا”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، على الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي، معتبرا اياه ظاهرة كروية.
وقال معلول، بخصوص بلايلي، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “يوسف بلايلي ظاهرة كروية، وبالنسبة لي، هو مثل يوسف المساكني، وأرى أن هذا الثنائي ضيع مسيرة استثنائية في أوروبا”.
كما أضاف: “كان من الممكن أن يلعبا في أكبر الفرق، ويسلكا طريق رياض محرز، ومحمد صلاح”.
وأردف: “بلايلي لاعب ساحر في كرة القدم، عندما يكون في أحسن أحواله، فهو قادر على قلب نتيجة أي مباراة”.
وتابع نبيل معلول: “صحيح أن يوسف بلايلي، قدّم الكثير بفضل موهبته في الجزائر، وتونس، إلا أنه كان من الممكن أن يعيش مسيرة كروية أفضل بكثير، وفي أبرز الدوريات الأوروبية”.
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