معلول: “تأهل المنتخب الجزائري لكأس العالم مضمون”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، التونسي نبيل معلول، ثقته الكبير في قدرة المنتخب الوطني، في التأهل لكأس العالم، وبلوغ أدوار متقدمة.

وصرح معلول، في حوار خص به موقع “العربي الجديد”: “هناك تحسن في نتائج ومردود المنتخب الجزائري”.

كما أضاف: “من أسباب تحسن منتخب الجزائر، هو ضمه العديد من اللاعبين المميزين، ومع قليل من العمل، يُمكن أن يذهب “الخُضر” بعيداً في كأس العالم وليس التأهل فقط الذي أراه مضموناً بإذن الله”.

وتابع نبيل معلول: “نتمنى أن يكون الجزائريون في الموعد، ويذهبوا بعيداً على المستوى العالمي، وكذلك في كأس أمم أفريقيا 2025”.