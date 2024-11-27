معلول: “سنواجه فريقا محترما وهدفنا التأهل عن دور المجموعات في المركز الأول”

تحدث مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، عن منافسهم في دور مجموعات كأس الكاف، مؤكدا عزمه رفقة أشباله التأهل عن هذه المجموعة في المركز الأول.

وصرح معلول، في ندوته الصحفية، قبل مواجهة نادي أورابا يونايتد: “لم نقم بتحضيرات خاصة لمباراتنا أمام أورابا يونايتد”.

كما أضاف: “لا نملك معلومات كبيرة عن منافسنا فريق أورابا يونايتد، لكن تابعنا آخر مباراة له في الدوري البوتسواني، ما يجعلني أقول بأنه منافس جد محترم”.

وأردف: “منذ بداية الموسم هدفنا لعب الأدوار الأولى في كأس الكاف، على أمل أن تكون من نصيبنا في نهاية الموسم”.

وتابع نبيل معلول: ” فريقنا جاهز لهذه المنافسة، وسنقدم أقصى جهدنا في دور المجموعات. للتأهل إلى الدور المقبل في المركز الأول”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، يستقبل اليوم الأربعاء، فريق أورابا يونايتد، بملعب “5 جويلية”، انطلاقا من الثامنة ليلاً. برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكاف.