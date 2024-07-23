معلول: “غشة يملك مؤهلات كبيرة وليكونزا كان متابعا قبل مجيئي”

أشاد مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، بتحركات رئيس مجلس الإدارة عثمان سحبان، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وبخصوص غشة، المستقدم من الترجي التونسي. قال معلول: “غشة يملك مؤهلات كبيرة ومهمة جدا، وسبق لي معاينته”.

قبل أن يضيف في تصريحات خص بها إذاعة “موزاييك” التونسية: “متأكد من أنه (غشة) سيقدم مستوى جيد مع الفريق، في حال توظيفه بأحسن طريقة”

ليعرج التقني التونسي، بعدها للحديث عن الصفقة المرتقة للاتحاد. ويتعلق الأمر بالكونغولي، غولدي ليكونزا، لاعب تي بي مازيمبي: “غولدي ليكونزا كان متابعا من إدارة الفريق قبل مجيئي، درسنا ملفه، ومنحت الضوء الأخضر لمسؤولي الإدارة لضمه إلى الفريق”.