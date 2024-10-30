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الرياضة

معلول: “قناوي مُصاب على مستوى الأربطة المعاكسة للركبة”

بقلم فيصل زيان بوزيان
معلول: “قناوي مُصاب على مستوى الأربطة المعاكسة للركبة”
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تحدّث مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، عن العديد من القضايا المتعلقة بفريقه في الفترة الحالية، خلال آخر ظهور إعلامي له.

وصرّح المدرب، معلول، للقناة الإلكترونية التونسية IFm، أمس الثلاثاء: “اللاعب غيلاس قناوي، مصاب على مستوى الأربطة المعاكسة للركبة. وسنقوم بتدعيم تعداد الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل”.

وأضاف قائلاً: “قرعة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أوقعتنا في مجموعة صعبة، لكننا نستهدف الصدارة، مع لعب الأدوار الأولى في البطولة المحلية، لأننا نملك المقومات لتحقيق ذلك”.

وختم التقني التونسي، نبيل معلول: “نواجه منافسين أقوياء هذا الموسم، والبطولة ستُلعب حتى الأسابيع الأخيرة، وهدفنا تحقيق الألقاب”.

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