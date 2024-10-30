معلول: “قناوي مُصاب على مستوى الأربطة المعاكسة للركبة”

تحدّث مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، عن العديد من القضايا المتعلقة بفريقه في الفترة الحالية، خلال آخر ظهور إعلامي له.

وصرّح المدرب، معلول، للقناة الإلكترونية التونسية IFm، أمس الثلاثاء: “اللاعب غيلاس قناوي، مصاب على مستوى الأربطة المعاكسة للركبة. وسنقوم بتدعيم تعداد الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل”.

وأضاف قائلاً: “قرعة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أوقعتنا في مجموعة صعبة، لكننا نستهدف الصدارة، مع لعب الأدوار الأولى في البطولة المحلية، لأننا نملك المقومات لتحقيق ذلك”.

وختم التقني التونسي، نبيل معلول: “نواجه منافسين أقوياء هذا الموسم، والبطولة ستُلعب حتى الأسابيع الأخيرة، وهدفنا تحقيق الألقاب”.