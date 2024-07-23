معلول: “كنت قريبا من الوداد المغربي وسحبان أقنعني في 24 ساعة”

أكد التقني التونسي، نبيل معلول، بأنه اختار الإشراف على العارضة الفنية لاتحاد العاصمة، رغم أنه كان قريبا من تدريب الوداد البيضاوي المغربي.

وفي تصريحات خص بها إذاعة “موزاييك” التونسية أمس، قال معلول: “كنت في تواصل مع إدارة الوداد البيضاوي، لكن الصفقة لم تتم”.

وأضاف:”بعدها بأيام قليلة، اتصل بي، رئيس إتحاد العاصمة. عثمان سحبان، وعرض علي عقد اجتماع من أجل معرفة مدى اهتمامي بتولي تدريب الفريق”.

وختم التونسي: “إتفقت مع سحبان، في ظرف 24 ساعة،. لقد عاملني باحترام شديد، وتنقل خصيصا إلى تونس من أجل مقابلتي، وأكد لي أن الفريق يملك مشروعا جادا”.