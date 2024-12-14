معلول: “لن أجيب باللغة الفرنسية في ندواتي الصحفية مجددا”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، بأنه أخذ عهدا على نفسه، للإجابة باللغة العربية فقط، في كل ندواته الصحفية.

وجاءت خرجة التقني التونسي، بعد النقاش الحاد، الذي نشب بينه وبين المكلف بالإعلام لدى “الكاف”، في السنغال. بمناسبة لقاء الاتحاد وجاراف المحلي، ضمن الجولة الـ 2 من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

ومنع يومها المكلف بالاعلام لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم، مدرب الاتحاد، من الإجابة باللغة العربية، على سؤال طّرح عليه بالعربية.

وقال معلول، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها اليوم السبت، تحسبا لمواجهة الغد، أمام أسيك ميموزا الايفواري، في الجولة الـ 3: “أخذت عهدا على نفسي.. لن أجيب باللغة الفرنسية خلال ندواتي الصحفية مجددا”

وواصل مدرب الاتحاد، معلقا على ما حدث بينه وبين المكلف بالاعلام على مستوى “الكاف” بالعاصمة السنغالية داكار: “هم لم يحترموننا ولم يحترموا لغتنا، ومن جهتي لا يوجد أي شيء يدفعني للإجابة بغير اللغة العربية”.