معلول:” متفاجئ من مستوى البطولة الجزائرية و حققنا فوزاً صعبا أمام الساورة”

أكد مدرب إتحاد الجزائر، نبيل معلول، أنه إكتشف الوجه الحقيقي للبطولة المحلية عن قرب، بعد توليه تدريب النادي العاصمي.

وصرح المدرب، معلول، اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات بملعب 5 جويلية، بعد فوز إتحاد العاصمة أمام شبيبة الساورة، في إطار الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة:”متفاجئ من المستوى المتقارب في البطولة الجزائرية، المستوى عال ولا توجد مباراة تضمن فوزها قبل أن تلعبها”.

وأضاف المدرب التونسي:”حققنا الفوز أمام شبيبة الساورة بهدفين دون رد، والمنافس كان بإمكانه التسجيل والمباراة كانت صعبة مثل سابقتها خارج الديار”.

وتابع المتحدث:”أعتقد أن لقب البطولة سيلعب لآخر مواجهة من الموسم، نظرا لصعوبة المنافسين داخل ديارهم”.

للإشارة، إرتقى إتحاد العاصمة لصدارة الترتيب العام للرابطة المحترفة، برصيد 16 نقطة مناصفة مع مولودية الجزائر. في إنتظار مواجهة “الداربي” المؤجلة بين الفريقين.