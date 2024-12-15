معلول: “محرز مازال باستطاعته تقديم الكثير للخضر”

اعتبر مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، بأن قائد الخضر، رياض محرز، مازال قادرا على تقديم الكثير للمنتخب الوطني.

وفي حوار لموقع “العربي الجديد”، قال معلول، بخصوص محرز: “كل متابع ورأيه الخاص، وأحترم جميع الآدراء”.

كما أضاف: “أنا أعطيت رأيي ونظرتي الفنية، رياض محرز، ما زال باستطاعته العطاء وتقديم الكثير للمنتخب الجزائري، في مختلف المنافسات العالمية”.

وتابع نبيل معلول: “محرز، قادر على صناعة الفارق في أي لحظة، بمهاراته الفنية، وتمريراته الحاسمة، وكذلك نجوميته”.