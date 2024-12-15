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الرياضة

معلول: “محرز مازال باستطاعته تقديم الكثير للخضر”

بقلم كريم تيغرمت
معلول: “محرز مازال باستطاعته تقديم الكثير للخضر”
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اعتبر مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، بأن قائد الخضر، رياض محرز، مازال قادرا على تقديم الكثير للمنتخب الوطني.

وفي حوار لموقع “العربي الجديد”، قال معلول، بخصوص محرز: “كل متابع ورأيه الخاص، وأحترم جميع الآدراء”.

كما أضاف: “أنا أعطيت رأيي ونظرتي الفنية، رياض محرز، ما زال باستطاعته العطاء وتقديم الكثير للمنتخب الجزائري، في مختلف المنافسات العالمية”.

وتابع نبيل معلول: “محرز، قادر على صناعة الفارق في أي لحظة، بمهاراته الفنية، وتمريراته الحاسمة، وكذلك نجوميته”.

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